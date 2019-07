Graffiti-evenement Writer's Block wordt jaarlijkse activiteit

Het is de bedoeling dat er elk jaar een gebouw in Leeuwarden of elders in Fryslân, Groningen of Drenthe onder handen wordt genomen door graffitikunstenaars. Dat zegt Serge Hollander, een van de organiseren van het festival Writer's Block. Dit weekend heeft parkeergarage De Klanderij in Leeuwarden een nieuw uiterlijk gekregen met behulp van meer dan dertig graffitikunstenaars van over de hele wereld.