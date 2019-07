Minder overlast door jongeren in Haulerwijk met dank aan breed opgezet project

Gedwongen nadenken

Jongerenwerk Scala in Ooststellingwerf speelt een belangrijke rol, omdat Scala direct met de jongeren in contact staat en het project met hen uitvoert. Jongerenwerker Jacky Latumalea is enthousiast over Young Leaders. Volgens hem worden de jongeren echt gedwongen om over hun houding en gedrag na te denken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk levert het wel wat op.

Onderdeel van het project is ook dat de jongeren activiteiten in het dorp organiseren. Zo heeft de eerste groep die aan het project meedeed een poolparty georganiseerd. Dat was een groot succes met meer dan tweehonderd bezoekers.