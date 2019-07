Hinke Schokker rent 214 kilometer in 24 uur: "Ze hadden het me afgeraden"

Eerste keer

Het was voor het eerst dat Schokker aan zo'n wedstrijd van 24 uur meedeed. "Ik had dus ook geen idee wat ik ervan moest verwachten. Ze hadden me ook afgeraden om mee te doen. Maar ik kon me hier kwalificeren voor het WK en dat heb ik gedaan." Dat WK is eind oktober in Frankrijk. Omdat Schokker de enige vrouw was, kon ze niet officieel Nederlands kampioene worden. De enige deelnemer die verder liep dan Schokker, was dus een man. Het verschil was niet groot: zo'n 500 meter.

Het rennen zelf ging vooral aan het begin heel goed, vertelt Schokker. "Ik rende zelf ruim onder het Nederlands record. Dat had ik ook graag willen hebben. Maar op het einde ben ik redelijk ingestort, ik werd toch vermoeider dan ik had verwacht. Dus in dat opzicht ben ik niet zo tevreden. Maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik me heb gekwalificeerd voor het WK. Dat is wel speciaal."