Partuur Bergsma heeft de vorm te pakken: nu ook winst in Bolsward

Het eerste bordje in de finale was voor het partuur van Bergsma. Daarna sloeg Bergsma de bal op 6-6 in het tweede eerst voor. Een eerst later werd het opnieuw 6-6. Ditmaal haalde Bergsma met een zitbal het eerst wel binnen.

Kingma kwam via een schone zes weer op gelijke hoogte, maar daarna ging het snel. Via eersten van 6-2, 6-4 en 6-6 liepen Bergsma c.s. uit naar 5-2. Op 5-2 en 6-2 maakte Hiemstra het af met een bovenslag op een opslag van Kingma. Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning.