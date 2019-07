Meer dan vijftig kunstenaars tonen werk bij Open Stal in Oldeberkoop

In Oldeberkoop is op vele plekken kunst te zien, niet alleen in de buitenlucht, maar ook binnen op verrassende locaties zoals een kerk, boerderij, garage, school en bus.

Zo laat de Amerikaanse kunstenaar Valya Simpson bijvoorbeeld metershoge gezichten van textiel verschijnen in de kerk. In het Molenbosch is gewerkt aan het permanente kunstwerk 'De blauwe stad' door kunstenaarsduo Buij & Groenewoud. Inwoners van Oldeberkoop hebben meegewerkt aan dit kunstwerk door glas in alle tinten blauw in te leveren.

De kunstroute is twee kilometer lang. Bezoekers kunnen ook witte fietsen lenen. In de weekeinden is er ook een muziekpodium.