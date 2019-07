Even bijpraten met: Willem Zwaga van het Leeuwarder skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"Onze teamspirit is altijd goed. Naast dat we samen zeilen bij het skûtsjesilen zijn we ook vrienden. We zeilen ons hele leven al samen dus dat gaat vanzelf."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Ik zeil graag op Grou, omdat daar het spektakel begint. Verder zeilen we ook graag op ruim water, daar kun je heerlijk je eigen koers varen."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"We proberen dit jaar de dikke missers te mijden en constant bij de eerste 7 te varen."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"We hebben 1500 kilo ballast uit het schip gehaald om met lichter weer sneller te gaan. Hiervoor moesten we twee vierkante meter aan zeil inleveren, dat hebben we uit de fokken gehaald. Daarvoor hebben we dus twee nieuwe fokken aangeschaft."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Dat kan ik niet vertellen, uiteraard."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"We hebben twee weken een kok mee en krijgen elke dag heerlijk vers voedsel. Het lekkerste vind ik snijbonen of macaroni."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrentie?

"Ik denk dat het dit jaar om Grou, Heerenveen, Lemmer, Akkrum en Earnewâld gaat. Al denk ik dat Huzum, maar ook wij wel voor verrassingen kunnen zorgen."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Ik denk dat we ook dit jaar weer gaan verrassen. We moeten proberen niet in protestsituaties te komen en als die er wel komen, dan moeten ze eerlijk worden behandeld."