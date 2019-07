Thewis Hobma wint, met rekenmachine in de hand, de Waadhoekeljepperij

Zo werden in Winsum van alle ljeppers de verste twee sprongen uit de voorronde bij elkaar opgeteld. In de finale kregen de beste zes ljeppers dan nog een sprong, die opnieuw bij het eerdere totaal werd opgeteld. De uiteindelijke winnaar was de ljepper die gemiddeld over drie sprongen het verst sprong.

Rekenen, rekenen, rekenen

Na de voorronde had Ysbrand Galama de verste sprong (19.91m), maar de beste twee sprongen waren van Thewis Hobma: 39.08m in totaal. In de finale sprongen Galama, Sytse Bokma en Rutger Piersma allemaal in het water. Voor hun derde sprong kregen ze dus een afstand van 0 meter bij hun totaalscore opgeteld. Hobma ljepte met zijn finalesprong naar 18.32 meter, en dat was in dit nieuwe systeem meer dan genoeg voor de winst.

Feike Stellingwerf stond na de voorronde - door sprongen van 16.22m en 17.60m - nog ver achter het podium, maar sprong in de finale een PR van 19.04m. Daarmee viel zijn totaalscore hoger uit dan die van de ljeppers met een nat pak en pakte Stellingwerf de tweede prijs.