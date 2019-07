SC Heerenveen speelt gelijk tegen KV Mechelen en verliest van VC Volendam

Heerenveen pakte tegen Mechelen al snel de voorsprong. Al in de zesde minuut was het Odgaard, die een voorzet van Van Bergen in het doel kopte. Maar na dat goede begin verzwakte het spel van Heerenveen en was Mechelen de sterkere ploeg. Een kwartier na de openingstreffer scoorden de Belgen de verdiende gelijkmaker. Door de goal van Gustav Engvall stond er 1-1- op het scorebord. Dat was ook de stand bij rust.

Johnny Jansen zette zijn ploeg in de rust op scherp en opnieuw was het snel raak. Al na twee minuten scoorde Odgaard, met een fraai hakje, zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Ondanks de goal verzwakte het spel van de ploeg opnieuw. Tien minuten voor het fluitsignaal van het einde van de wedstrijd klonk, wist Mechelen toch nog te scoren. Maar de 2-2 van Togui werd afgekeurd wegens buitenspel. Vier minuten later was het alsnog raak: Kaya zette de gelijkmaker op het scorebord.