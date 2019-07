'Fryslân boppe' bij massastart voor vrouwen op Thialf

Voordat de finale van de massastart werd geschaatst. waren er eerst twee halve finales. Alleen de beste schaatsters uit die halve finales plaatsten zich voor de finale. Daarin was het Fryslân boppe (Fries succes). Groenewoud was het snelst in de sprint en kwam voor Suzanne Schulting over de streep. De derde plaats was voor Femke Kok uit Nij Beets.

Bij de mannen ging de overwinning naar Marcel Bosker. Hij won voor Jan Blokhuijsen en de pas 20-jarige Tjerk de Boer uit Weidum.