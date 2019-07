Nyck de Vries zesde in Formule 2-race op Silverstone

De Italiaan Luca Ghiotto pakte de winst op Silverstone, voor Nicholas Latifi. De 24-jarige De Vries begon de race in Engeland als leider van het algemeen klassement in de Formule 2. Na de race is hij dat - met 160 punten - nog altijd. Latifi staat tweede met 133 punten en Ghiotto derde met 122 punten.

Zondag is er nog een zogenaamde sprintrace. Daarin staat De Vries derde bij de startopstelling.