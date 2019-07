Geen Garden of Dance tijdens Sneekweek

Organisatie snapt er niets van

De organisatie van Garden of Dance is enorm teleurgesteld. Op hun Facebookpagina laten ze dat weten: "Ondanks eerdere toezeggingen tussen gemeente Súdwest-Fryslân en organisatie Garden of Dance heeft de gemeente de toezegging ingetrokken en heeft aangegeven de vergunning niet te verlenen. Dit naar aanleiding van de ingestuurde zienswijzen van meerdere bewoners van de gemeente SWF."

De organisatie betreurt het besluit van de gemeente, maar legt zich er voor dit jaar bij neer.

Burgemeester snapt teleurstelling

"Ik vind het belangrijk dat zowel omwoners als de ondernemer worden gehoord", zei de burgemeester in het persbericht van de gemeente. "Op het moment dat de ondernemer zich niet kan vinden in de beperkingen die de gemeente aan de vergunning verbindt, betekent dat dat er dit jaar geen Garden of Dance in de Sneekweek wordt gehouden."

De burgemeester snapt dat het besluit voor veel jongeren teleurstellend zal zijn. "Ik wil iedereen vragen er een mooie Sneekweek van te maken. Er zijn genoeg ingrediënten om er iets moois van te maken", schrijft ze.