'Wonderkamers': bijzondere expositie in Nijeholtwolde

Met de expositie toont Sigrid Hamelink beelden, installaties en lichtprojecties. De werken roepen verbazing op en staan altijd in relatie tot de natuur. De naam Wonderkamers houdt verband met het rariteitenkabinet dat in de 15e eeuw een gangbare wijze was van het verzamelen en opdoen van kennis.

Hamelink nodigt collega's uit om een bijdrage te leveren aan de expositie. Deze zomer is dat Marjolein Spitteler uit Oosterwolde. Zij heeft zich als bioloog en ook als beeldend kunstenaar bezig gehouden met het leven als fenomeen.