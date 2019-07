Brons voor judoka Tsjakadoea bij Grand Prix Boedapest

Tsjakadoea kwam in Budapest in de halve finale van de klasse tot 60 kilogram door overwinningen op Diop uit Senegal en Enkhtaivan uit Mongolië. In de halve finale was de Kazak Smetov te sterk voor de Leeuwarder judoka.

Toch was er uiteindelijk nog brons voor Tsjakadoa, door overwinningen in de herkansing op Lee uit Zuid-Korea en Garrigos uit Spanje.