Bolsward druk bezig met aanleg van eigen strand

De initiatiefnemers zijn al jaren bezig met het zoeken naar een geschikte plek waar inwoners van Bolsward in het buitenwater kunnen zwemmen, zo zegt Doet Boermans, een van de mensen achter het nieuwe strand. "Nu zwemmen kinderen bij het Kruiswater in de stad, maar dat is gevaarlijk in verband met passerende boten. Op zoek naar een alternatieve plek kwamen we toen hier uit."

Het plekje aan de Trekvaart ligt niet direct voor de hand. Je moet onder de A7 door om er te komen en er is continue geluid van auto's die over de snelweg rijden. Maar het grootste probleem is dat je er niet zomaar het water in kan.