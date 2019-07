Voetbalvrouwen Leeuwarder Zwaluwen spelen tegen oud-Oranjeleeuwinnen

"Het is prachtig dat we dit mogen meemaken", vertelt Jan Adema, voorzitter van de Zwaluwen. Zijn club sluit het seizoen af op sportpark Nijlân met een paar mooie voetbalwedstrijden. "Vaak gaat het om de herenteams, maar het vrouwenvoetbal vinden wij ook belangrijk en daar wilden we wat aan doen."

Het is gelukt om de oud-Oranjeleeuwinnen te laten komen. "Fantastisch toch? Het was niet gemakkelijk, want dit is pas hun tweede wedstrijd die ze dit jaar spelen."

"Er zijn al honderden kaarten verkocht, maar ik verwacht dat er nog veel meer mensen aan de kassa komen. Het is een enorme happening, er werken wel 120 vrijwilligers aan mee. Het wordt een mooi voetbalweekend met een groot feest eromheen." Gelukkig hebben ze het veld na de flinke regenbuien van vrijdagmiddag op tijd droog gekregen. "Je kon er wel waterpoloën, we hebben de pompen bij het veld aangezet."

Voorafgaand aan de wedstrijd zingt Elske DeWall het Wilhelmus. En dat gebeurt uiteraard ook niet elke dag op een Leeuwarder voetbalveld.