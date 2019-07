Vijf Friese sporters bij International Childrens Games; niets gewonnen, wol gezellig

Brecht Haaijes en Birthe van Brummen hebben meegedaan aan beachvolleybal. "Het was heel leuk om mee te doen", vertelt de 14-jarige Birthe van Brummen aan de telefoon vanuit Rusland. "We hebben helaas niets gewonnen. Die anderen waren gewoon heel goed, maar wij zijn ook goed. We hebben verloren van Kroatië, maar die waren heel goed. Ze zijn tweede geworden in de finale. Maar we hebben toch maar mooi gewonnen van Canada en daarom mochten we drie wedstrijden spelen in plaats van twee."

Het duo speelt in Fryslân altijd volleybal in de zaal en 's zomers doen ze aan beachvolleybal. Ze zijn uitgekozen door de club, omdat ze de goede leeftijd hebben en omdat ze het goed met elkaar kunnen vinden. "Het is mijn eerste keer in Rusland, het is best wel ver weg."

Ook de zwemmers hebben het goed naar hun zin gehad, vertelt Joey. "Het is heel gezellig en we hebben veel plezier. Ook wij hebben niks gewonnen, helaas. We hebben verloren van China en Mexico. Het is leuk om mee te doen en andere culturen te zien."

De ploeg vliegt zondagochtend vroeg naar huis en wordt zondagavond ontvangen op het gemeentehuis in Joure.