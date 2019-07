Transportondernemer Boonstra: "We moeten wel voorop lopen, anders zijn we er straks niet meer"

In een branche waar zo erg op prijs wordt geconcurreerd, lijkt het vreemd om te investeren in zaken die nu alleen nog maar geld kosten. Boonstra ziet dat anders: "We willen voorop lopen en dat moet ook. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2005 ook gedaan, toen met de automatisering van ons bedrijf. Achteraf durf ik wel te zeggen dat we er niet meer waren geweest, als we dat toen niet hadden gedaan. Voor de toekomst geldt dat duurzaamheid steeds meer een commerciële factor wordt, ook bij onze klanten. Daar willen we klaar voor zijn."