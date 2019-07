Follow the Blue Line door Noordoost-Fryslân, een vlasroute met een verhaal

In mei zijn bij Blija en in Marrum velden ingezaaid met rizalvlas. Nu bloeien de vlasbloemen en dit is het moment om van de bloemen te genieten. De bloeitijd van de bloem is maar kort, want het is een eendagsbloem.

Lichtblauwe zee van bloemen

's Ochtends vroeg gaan de bloemetjes open en tegen de middag vallen de blaadjes weer af. Omdat de bloemen niet allemaal tegelijkertijd open gaan, duurt de bloei van het vlas in totaal een aantal weken. "Elke morgen opnieuw is dan een lichtblauwe zee van bloemen te zien, een magisch tafereel", vertelt Nynke Runia.

'Swetshok'

Schrijver Gjalt de Groot stelt zijn 'swetshok' ook open voor bezoekers. De Groot zit in Holwerd en maakt eendenkorven van riet en vlas. "Bij het maken van eendenkorven kom je tot rust", vertelt De Groot. "De verhalen in mijn boeken bedenk ik als ik tijdens het maken van eendenkorven. Ik kan er bijna niet mee stoppen." Na een demonstratie van het werk kunnen de mensen aanschuiven in het praathok. "Er staat een grote tafel waar de mooiste verhalen naar boven komen".