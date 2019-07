Landelijk loket mijnbouwschade komt met schadeprotocol

Voor Groningen geldt dat schade aan een pand in het gaswinningsgebied per definitie is veroorzaakt door de gaswinning. Het gaswinningsbedrijf NAM moet met bewijs komen als zij denkt dat het anders zit. Die omgekeerde bewijslast gaat niet voor anderen gelden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat dat wel zou moeten voor gebieden waar mijnbouw plaatsvindt. Volgens de VNG heeft zo'n 30 procent van de gemeenten te maken met mijnbouw. De verwachting is dat door de energietransitie het gebruik van de diepe ondergrond alleen maar zal toenemen.

Gaswinning

Het protocol gaat eerst gelden voor gaswinning in de vele kleine gasvelden, in het noorden van het land. Later dit jaar ook andere types mijnbouw eronder gaan vallen, zoals zoutwinning, geothermie, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof.

Een onafhankelijke commissie moet de schades afhandelen. Er is veel wantrouwen tegen mijnbouwactiviteiten, vooral bij mensen die boven kleine gasvelden wonen. Ze zijn bang voor aardbevingen en schade daardoor. Gemeenten, provincies en bewoners proberen die activiteiten tegen te houden uit vrees voor problemen als Groningen. Een schadeprotocol moet bewoners minder sceptisch maken.

Meetapparatuur

De termijn van melden van schade is een jaar na de bodembeweging. Daar kan de VNG zich niet in vinden omdat schade pas jaren later zichtbaar kan worden. Ook vindt de VNG dat er meer meetapparatuur moet worden geplaatst bij winningslocaties. Die zogenoemde versnellingsmeters moeten de nulmeting overbodig maken.