Even bijpraten met: Pieter Meeter van het Akkrumer skûtsje

Hoe staat het met de teamspirit?

"De teamspirit is heel goed. We hebben al jaren een vast team dus met dat teamgevoel zit het wel goed. Daar is in de jaren nooit iets aan veranderd."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Sneek vind ik het mooist. Het brede water, genoeg diepte, het is gewoon een mooie locatie. Maar ook in Lemmer en bij Grou vind ik het mooi om te zeilen."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Tja, wat moeten we anders doen. Afgelopen jaar zijn we derde geworden, dus dat is heel goed. Goede wedstrijden zonder protesten, dus die koers moeten we vasthouden."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Nee, we hebben een rustige winter gehad en niet veel veranderd."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Mijn pincode. Verder zijn we een open boek."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"We zijn niet van zulke grote eters voor de wedstrijd, dus meestal houdt het met een broodje wel op. Na afloop daarentegen hebben we echt flink honger, dus dan gaat een bord pasta er wel in."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrentie?

"Dat zijn een stuk of dertien. Ze zijn allemaal snel en spoken allemaal om ons heen, maar Grou en Earnewâld maken ook dit jaar weer goede kans."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Poe, het wordt weer heel spannend dit jaar. Met een beetje fantasie kan iedereen kampioen worden. Alles ligt dichtbij elkaar, je moet een beetje geluk hebben en het moet een beetje meezitten."