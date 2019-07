Dorpsbelang De Tike over sluiting school: "De vlaggen hangen halfstok"

Het dorp is erg teleurgesteld dat de stichting Onderwijsgeschillen vrijdag heeft besloten dat De Gielguorde in De Tike met basisschool De Leister Igge in Opeinde mag fuseren. Het gebouw van De Gielguorde gaat dicht.

"Het is een grote teleurstelling dat besloten is om de school te sluiten. Mensen waren erg aangedaan en hangen de vlaggen halfstok", zegt Bettie Elverdink van dorpsbelang De Tike. Ze is vooral niet te spreken over hoe het is gegaan. "We hebben als dorpsbelang niets gehoord van het PCBO. Als de koepel uitleg had gegeven en het dorp had meegenomen, dan was dat beter geweest."

Dorpsbelang had de school graag willen houden. "Het staat in het hart van De Tike. 's Ochtends gaan de kinderen erheen. Het is een en al beweging. Maar zo'n besluit van de koepel om te sluiten is lastig tegen te houden. Maar we hadden graag met zijn allen willen zien wat mogelijk is en meegenomen willen worden."