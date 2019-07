Boswachter: 'Verstoor de natuur niet als je met een drone over het Wad vliegt'

"Het probleem is dat de regelgeving onduidelijk is, dus we doen met de gedragscode een appèl op het gezonde verstand van de recreatieve dronevlieger", legt boswachter Jaap Kloosterhuis uit.

"De meeste vliegers gaan er verstandig mee om en een deel dat dat niet doet, doet dat onbewust uit gebrek aan kennis. Een ander deel doet het expres, die pak je niet met zo'n folder."

De boswachter ziet ook wel voordelen van een drone. "Het levert prachtige beelden op, maar je moet de natuur niet verstoren. Een kolonietelling kan prima, als je de natuur maar niet verstoort bij het overvliegen. Maar een scholekster reageert weer fel op zo'n drone."

Staatsbosbeheer is een van de beheerders van het Waddengebied en partner bij de gedragscode.

De gedragscode geldt tot juni 2020, daarna verandert het Europese beleid voor drones en dat kan ook gevolgen hebben voor de regels in het Waddengebied.