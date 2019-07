Lieuwe Westra zet een hostel op voor wielertoeristen in Spanje

Volgens Westra zelf voelt hij zich weer goed en traint hij zo'n 100 kilometer op een dag. Nu moet er dus een wielrenhostel komen. "En zelf ga ik iedere dag mee," dat zegt hij op de eerste editie van het talkshow-evenement van wielrencafé Spaak en Wieler Revue. Calpe is de woonplaats van Lieuwe Westra, eerder heeft hij daar als wielrenner ook wel getraind. Lieuwe Westra is in 1982 geboren in Mûnein en heeft lang in Tijnje gewoond.

'Het beest'

In 2009 deed Westra voor het eerst mee aan zijn eerste grote ronde: de Vuelta. Een kleine acht jaar later hield Westra het professioneel wielrennen voor gezien. Hij verklaarde dat hij leed aan depressies. In april 2018 bracht hij een boek naar buiten, naar zijn bijnaam 'Het Beest' genoemd. Daarin biechtte hij op dat hij in zijn carrière cortisonen heeft gebruikt. Toch is hij nooit betrapt op dopinggebruik tijdens zijn wielerloopbaan.