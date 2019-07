Cambuur verslaat Harkemase Boys in oefenduel, openingstreffer debutant Schouten

Al in de tweede minuut had Cambuur het eerste doelpunt te pakken. Debutant Erik Schouten kopte binnen uit een cornet: 1-0. Een poos later had Dennis van Duinen de gelijkmaker kunnen maken, maar Cambuur-keeper Pieter Bos bracht redding. Net voor de rust maakte Kellian van der Kaap de tweede goal voor de Leeuwarders.

Goal Hoedemakers, maar ook blessure

In de vijftigste minuut kwam Cambuur op een 3-0 voorsprong. Een mooie individuele actie van Kallon werd afgemaakt door Mees Hoedemakers. De doelpuntenmaker moest even later echter worden vervangen vanwege een blessure. In het laatste gedeelte van de wedstrijd brachten beide ploegen niet meer tot scoren.