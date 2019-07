Ruiterskwartier mogelijk busvrij: gemeente om tafel met ondernemers

De gemeente is al een poos met de ondernemers in gesprek over het Ruiterskwartier, maar na de zomer zal het eerder plan weer concreet worden opgepakt. "We hebben nog een busconcessie tot 2022, dus tot die tijd zal er niet veel veranderen," zegt wethouder Friso Douwstra. "Maar wij willen ook een leefbare binnenstad en daar horen niet van die hele grote bussen bij die door de stad rijden."

Aan de andere kant wil de gemeente de stad en dus ook het Ruiterskwartier bereikbaar houden. Douwstra begrijpt dat het gevoel van de ondernemers dat nadat de heel binnenstad is aangepakt, het Ruiterskwartier wat bleef liggen. "We kunnen ons meteen voorbereiden op de busconcessie van na 2022 en we zullen zien of we voor die tijd ook al iets kunnen betekenen," zegt Douwstra.