VIDEO: Een avontuur door Afrika met een Goggomobil in 1959

De schrijver is niet zomaar een schrijver, John Adams is in dezelfde tijd als Kalverboer en Van Slooten ook op reis in Afrika. Met zijn ouders en zussen trok hij over het continent toen hij nog een jongetje was. Bij die reis kwam de familie Vegter van Slooten en Dinie Kalverboer tegen. Het contact was uniek, omdat toerisme daar toen nog niet was. Later hebben ze elkaar weer ontmoet aan het eind van hun reis door Afrika.

Boek schrijven

Zestig jaar later wil John Adams graag een boek schrijven over zijn reis door het continent. Daarbij hoort ook de ontmoeting met Dinie en Vegter. Hij wil graag in contact met ze komen om alle documenten en verhalen te verzamelen. Na een zoektocht vindt hij het adres van Van Slooten. Hij schrijft hem een brief en hoopt op het beste. Van Slooten ontvangt de brief in januari 2019, maar heeft moeite met de Engelse taal.

Van Slooten is intussen 93 jaar oud en besluit de brief naar zijn reisvriendin Dinie te sturen. Dinie Kalverboer spreekt maar liefst acht talen en weet wel raad met de brief. Een reactie met alleen op zich laten wachten, als Kalverboer voor een paar maanden in het ziekenhuis belandt.

Nu, een half jaar later, is het dan zover. John Adams staat met zijn vrouw en zoon op de stoep van Dinie Kalverboer in Leeuwarden. De verhalen worden weer opgehaald. De foto;s worden gedeeld. De zoon legt alles vast om een documentaire te maken.