Ouders basisschool De Tike teleurgesteld: "Er was nog toekomst mogelijk"

Die stichting maakte vrijdagmiddag bekend dat de fusie tussen de school van De Tike en De Leister Igge in Opeinde kan doorgaan. Dat betekent dat het gebouw van De Gielguorde sluit.

"De school sluit en de kinderen zullen bij een andere school moeten worden ondergebracht," zegt Jan Kooistra, die uit naam van de ouders het woord voert. Hij is flink teleurgesteld over het besluit van de Stichting Onderwijsgeschillen. "De wijze waarop het gegaan is, die steekt ons het meest."

"Toekomst mogelijk geweest"

"Het bestuur was leidend bij het feit dat veel kinderen voortijdig afscheid hebben genomen van de school," vindt Kooistra. "Als wij vorig jaar allemaal dezelfde kant hadden uitgetrokken, dan was er best toekomst mogelijk geweest. Dat is ook wat ons en het dorp het meest pijn doet."