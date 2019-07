Ballonnenverbod haalt het nu wel in Achtkarspelen

FNP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en raadslid Buising, samen goed voor 11 van de 21 zetels, stemden voor de motie om ballonnen te weren. Belangrijkste reden is dat het plastic een grote bedreiging voor het milieu vormt. Vissen, vogels, koeien en andere dieren hebben er last van en sommige dieren gaan er zelfs dood aan.

De andere partijen in de raad - CDA, Gemeentebelangen, PVV en VVD - zeggen zich ook zorgen te maken over de plastic soep. Maar ze zijn niet voor een verbod. Het lijkt ze zinvoller om aan voorlichting en bewustwording te doen.

Yn december nog een stem tekort

In december kwamen FNP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks ook al met een motie om het oplaten van ballonnen te verbieden. Toen kwamen ze een stem tekort, mede omdat Rinus Buising toen nog bij de fractie van Gemeentebelangen zat. Daar is hij in maart uitgestapt. En nu stemde hij voor het verbod.