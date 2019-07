Omrop Fryslân nu ook op Spotify

Is er veel muziek van Friese bodem?

"Het aanbod is er zeker wel! Kijk alleen al naar ons programma 'Noardewyn Live', het muzikale dorpsplein van Fryslân waar Willem de Vries elke week geweldige Friese artiesten in de studio heeft. De muziek is er, maar het kan best lastig zijn voor mensen om online de muziek te vinden. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de afzetmarkt voor Friese muziek niet zo groot is."

"We vinden het als Omrop belangrijk om ambassadeur te zijn van de Friese muziek en Friese muzikanten en hopen er met Spotify voor te zorgen dat de online vindbaarheid van muziek uit onze provincie groter wordt."