De Gielguorde in De Tike mag fuseren en dicht, zegt geschillencommissie

Vrijdag behandelde de Stichting Onderwijsgeschillen het conflict tussen de onderwijskoepel waar de school onder valt en een groep ouders die de fusie wil tegenhouden.

Volgens de koepel is er geen toekomst voor de school omdat er te weinig kinderen in het dorp zijn. De ouders zegge huist dat er nog genoeg jonge families zijn die hun kinderen op de school willen hebben. Dat heeft de afgelopen tijd voor veel onrust en strijd gezorgd. Omdat de partijen er niet uitkomen is nu de hulp van de landelijke geschillencommissie ingeroepen.

Waarom de Stichting Onderwijsgeschillen de koepel gelijk geeft, is nog niet duidelijk. Dat wordt binnen vier weken schriftelijk toegelicht.