Gedragsregels voor dronevliegers die boven het Wad actief zijn

"Vlieg diervriendelijk, Vlieg natuurbewust, Vlieg sociaal en Vlieg veilig", stelt het ministerie van Natuur in de gedragscode, met daarbij tips hoe je dat dan doet. De kern daarbij is: "Respecteer de unieke natuur door voldoende afstand te houden van vogels en zeehonden."

Het ministerie doet vooral ook een beroep op het gezonde verstand van de dronevlieger. "In het Waddengebied mag je niet overal met drones vliegen. Maar je zou het, gezien de kwetsbare waarden, ook niet overal moeten willen."

De gedragscode, die is opgenomen in een digitale flyer, geldt tot juni 2020. Daarna verandert het Europese beleid voor drones en dat kan ook gevolgen hebben voor de regels in het Waddengebied.