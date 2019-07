Freedsmerk over leeghalen kleine gasvelden: "Het vertrouwen is wat weg"

"Ik heb vanochtend in de krant gelezen dat er wel aardbevingen zijn gemeten, maar dat die toch kleiner zijn dan die in Groningen", vertelt een vrouw die zich er niet zo veel zorgen over maakt. "Als er meerdere gasvelden op elkaar liggen, dan denk ik dat het risico wel wat groter is."

In de buurt van Drachten wordt binnenkort een nieuwe laag aangeboord. "Als je leest dat ze versneld gas uit Drenthe en Fryslân willen horen, omdat er minder uit Groningen kan worden gehaald, dan denk ik wel: je moet zoeken naar andere bronnen van energie."

Zienswijze

Een man op de markt is aan de ene kant voor en aan de andere kant tegen gaswinning. "Ik hoop dat ze doen wat voor hen het beste is." Hij maakt zich er wel zorgen over. "Over die bodemverzakking maak ik me wel eens zorgen." De man zou wel een zienswijze indienen.

"Het is een goede zaak", zegt weer een andere man. "We moeten verwarming hebben. Het moet toch ergens vandaan komen." Hij maakt zich geen zorgen over eventuele verzakkingen en aardbevingen. "Het valt wel mee."