Edwin Meijer benoemd tot lid van Raad van Commissarissen Omrop Fryslân

Edwin Meijer (geboren in Leeuwarden in 1969) is een bedrijfskundige met ruime financiële, economische en commerciële expertise. Hij is de afgelopen jaren werkzaam geweest in verschillende directiefuncties bij de Rabobank, als laatst als Directeur Bedrijven bij Rabobank Leeuwarden / Noordwest-Friesland. Hij begeleide ondernemers om hun ambities te realiseren en hij heeft binnen de Rabobank grote verandertrajecten geleid.

Geboren en getogen in Fryslân

Vanuit zijn coöperatieve achtergrond was hij verantwoordelijk voor de maatschappelijke agenda van de Rabobank. Meijer volgde zijn opleiding onder andere aan de HEAO in Leeuwarden, de RUG in Groningen, London Business School en Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

RvC-voorzitter Ger Jaarsma: "Edwin is een geboren en getogen Fries en heeft daardoor veel gevoel bij de Friese taal en cultuur. Hij is financieel ervaren en een teamspeler. Een aanwinst voor de RvC van Omrop Fryslân."

Nieuwe voorzitter

Ger Jaarsma is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is sinds september 2010 lid van de RvC van Omrop Fryslân. Hij neemt het voorzitterschap over van Ton Baas die in juni afscheid nam van de RvC. Baas was sinds september 2007 commissaris bij de Omrop.