Cambuur legt verdediger Schouten definitief vast

Schouten is 27 jaar en speelde de afgelopen seizoenen voor FC Volendam. Voor die club speelde hij ruim 150 wedstrijden. Eerder zat hij in de jeugd van AZ en in die periode heeft hij ook gespeeld voor jeugdteams van het Nederlands elftal.

Stabiel en betrouwbaar

Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, is er blij mee dat Schouten blijft: "Hij stond al een tijdje bij ons op de radar", zegt hij op de clubsite. "We kennen zijn kwaliteiten als een stabiele en betrouwbare kracht. Hij is een slimme en ervaren verdediger die bovendien tweebenig is. We zijn dan ook blij dat hij voor ons heeft gekozen."

Cambuur begint op 9 augustus officieel aan het nieuwe seizoen. De Leeuwarders spelen dan uit tegen De Graafschap.