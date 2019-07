Nieuwe vogelkijkhut bij aalscholverkolonie De Alde Feanen

De vrij toegankelijke vogelkijkhut werd regelmatig gebruikt. Hoewel de hut alleen maar met een boot bereikbaar is, was het een grote publiekstrekker onder bezoekers en vogelaars van De Alde Feanen.

Vanuit de hut waren niet alleen tientallen broedende aalscholvers te zien, maar ook de zeearend. Daarom besloot It Fryske Gea de volledig verwoeste hut opnieuw te laten bouwen.

Verlegd

De locatie van de hut werd onmiddellijk wat verlegd, omdat de aalscholverkolonie in de afgelopen jaren is verschoven. Voor de kijkhut ligt een aanlegsteiger, waar kleine bootjes kort kunnen aanleggen. Lang bezoek is niet toegestaan.

Opzichter Anton Huitema van It Fryske Gea is zeer blij met de nieuwe hut. "De nieuwe kijkhut is een aanwinst voor de beleving van dit prachtige gebied."