Noardeast-Fryslân stemt in met motie voor bijzondere rechten Waddengebied

Eerder had het kabinet in het regeerakkoord al plannen opgenomen voor een beheerautoriteit voor de Waddenzee die de natuur beter moet beschermen. Daar is nog veel onduidelijkheid over, maar wat wel bekend is, is dat deze sterk verbonden zal blijven aan de nationale overheid en niet zomaar aan de kant kan worden geschoven.

Op deze manier moet de Waddenzee een eigen juridische plek of identiteit krijgen in de maatschappij, zoals een gemeente, waterschap of bedrijf.

'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee'

De op te richten 'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee' moet een bestuur krijgen met een eigen macht en eigen middelen, en moet bestaan uit mensen uit verschillende belangengeledingen, zoals eilandbewoners, natuurbeschermers, (lokale) overheden, ondernemers, Waddenkustbewoners en Waddenvissers.

De partijen willen dat de motie onder de aandacht wordt gebracht bij de andere Waddenzeegemeenten en met hen samenwerken. Ook willen ze dat de motie wordt gesteund door de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland.