Tim Hoeve van Donar naar Aris

Coach Ferried Naciri, ook nieuw bij Aris, is bij met de komst van Hoeve: "Tim is een speler die klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. De intensiteit en creativiteit in z'n spel past bij onze speelstijl, bij ons kan hij zijn sterke punten verder ontwikkelen."

Donderdag werd al bekend dat Sjoerd Koopmans een jaar langer bij Aris blijft. Ook hij speelde eerder voor Donar.