Wijnjewoude neemt eerste collectieve zonnedak in gebruik

'Wijnjewoude Energie Neutraal' is een idee van een aantal inwoners van Wijnjewoude. Ze legden het plan voor aan het plaatselijk belang, dat zeer enthousiast was om als dorp de uitdaging aant e gaan om energieneutraal te worden in tien jaar. "Alle bewoners kunnen meedoen om met elkaar te besparen op onze energie en te kijken waar mogelijkheden liggen om zelf energie op te wekken", vertelt Janny Janssen van Wijnjewoude Energie Neutraal.

Voor het plan werkte de coöperatie onder andere samen met de gemeente, de provincie, de woningbouwcorporatie en het waterschap. "Energieneutraal worden, is een beweging waarbij je allerlei maatschappelijke partners nodig hebt."

'Postcoderoosproject'

Het collectieve zonnedak wordt het 'postcoderoosproject' genoemd. Dat houdt in dat mensen die graag groene energie willen opwekken, maar dat niet kunnen op hun eigen dak, zonnepanelen kunnen kopen op het dak van zorgboerderij De Twa Bûken. Aan het project doen 14 huishoudens mee.

Uitvaartvereniging

"Mensen kunnen deelnemen aan het project voor 300 euro per paneel. Dat is letterlijk 'all-in'. Maar niet iedereen heeft 300 te besteden. Je kunt ook deelnemen voor 100 euro per paneel." Die andere 200 euro moet natuurlijk wel ergens anders vandaan komen. "Daarom dachten we: hoe mooi zou het zijn als een andere lokale maatschappelijke organisatie voorlopig die 200 euro kan uitlenen."

Het resterende bedrag wordt daarom voorgefinancierd door uitvaartvereniging Eert de Doden. Zo kunnen mensen, in tijden dat ze wat minder geld hebben, toch hun eigen stroom opwekken.