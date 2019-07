OM: 'Strafrechtelijk onderzoek naar versnelde gaswinning in afrondende fase'

Voordat een bedrijf gas mag gaan produceren, moet een winningsplan zijn gemaakt, dat goedgekeurd moet worden door de minister. Pas als die een instemmingsbesluit afgeeft, mag het bedrijf aan de slag. In dat instemmingsbesluit staan de voorwaarden beschreven voor de gaswinning. Zo worden onder meer voorwaarden gesteld aan de termijn van de gaswinning maar ook staat daarin de maximale productiehoeveelheid beschreven.

Uit productiecijfers die op internet te vinden zijn, blijkt dat het Canadese gasconcern Vermilion in drie productievelden de maximale productiehoeveelheid heeft overschreden. Dat was zeker het geval in de gasvelden onder Diever en onder Vinkega. In Diever zou Vermilion zelfs meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid hebben overschreden.

Geschrokken

Inwoners van dit gebied zijn geschrokken over deze overschrijding. Daardoor wordt volgens hen de kans op bevingen en bodemdaling groter. "De rechter in Den Haag heeft al gezegd dat er geen aanleiding is om te denken dat de risico's bij een klein gasveld kleiner zouden zijn dan bij het Groningenveld", zegt Alie Eiting uit Diever. "Wij willen dat de gasbedrijven zich houden aan de voorwaarden in de omgevingsvergunningen."