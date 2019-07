MeiDy vangt ouders op die problemen hebben met de opvoeding van de kinderen

De Irakese Amel is een van de zeven moeders die momenteel met hun kinderen in MeiDy wonen. Ze hebben daar hun eigen studio met douche en wc. In de studio is slaapruimte voor de ouder en maximaal twee kinderen. Verder is er een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en tuin. Die zijn ook bedoeld om met de andere bewoners in contact te komen.

In MeiDy is vierentwintig uur per dag hulp aanwezig. Die is vooral bedoeld om de band tussen ouder en kind te verbeteren. Daarvoor worden onder andere iedere dag gesprekken gevoerd.