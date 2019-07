Raad Waadhoeke: binnen een half jaar beginnen met 'kleine woningen' in Berltsum

Voor het initiatief is veel belangstelling. De realisatie laat al enige tijd op zich wachten. Het plan zou ontwikkeld worden als proef (pilot) voor de nieuwe Omgevingswet, in de hoop dat het dan sneller zou gaan. Maar de 'zorgvuldige afweging' die nodig is lijkt de proef eerder te vertragen dan vooruit te helpen, tot teleurstelling van de initiatiefnemers. "We kregen te horen dat we na de pilot ook nog de reguliere procedure moesten doen. Ik dacht: dat kan toch niet waar zijn", vertelt Klaas Nieuwhof van Berltsumer Belangen.

Binnen een jaar de schep de grond in

Wethouder Jan Dykstra van de gemeente Waadhoeke gaf toe dat de 'communicatie' en het 'verwachtingsmanagement' richting Berltsum niet optimaal is geweest. "De Omgevingswet is natuurlijk nieuw, en iedereen moet er nog aan wennen", voegt de wethouder toe.

De raad van Waadhoeke vindt echter dat het Berltsumer plan niet de dupe mag worden van trage nieuwe wet- en regelgeving en drongen bij het college aan op actie. Een initiatiefvoorstel van VVD, FNP en Gemeentebelangen met de oproep om 'binnen een jaar de schep in de grond te steken' in Berltsum werd met algemene stemmen aangenomen.

Doorstroom

Volgens Nieuwhof is het van groot belang voor 'de twaalfde stad van Fryslân' dat het plan voor de kleine woningen doorgaat. "De ouderen die voor een klein huisje kiezen, maken een groter huis vrij. Daar kan een huishouden met kinderen in, en zo zorg je voor beweging. Heel belangrijk."

Invulling lege plekken

Naast de bouw van kleine woningen moet er nog meer gebeuren in Berltsum, onder andere met het invullen van lege plekken in het dorp, maar Nieuwhof wil beslist niet wachten op een 'totaalplan' voor het dorp. "Met die andere zaken moeten we ook aan de gang, maar daar moet het hofje met kleine huisjes vooral niet op wachten."