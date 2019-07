Blij dat CH-gevoel vervolg krijgt, maar hoe komt het met het geld?

Een daarvan is een internationaal festival voor korte documentaires in Leeuwarden. Plons wordt op 4, 5 en 6 oktober gehouden en een van de initiatiefnemers is Froukje van Wengerden. Zij is blij dat het 2018-gevoel nu een vervolg krijgt en vindt het best knap dat er een half jaar na 2018 al zo'n programma staat.

Cultuurpot veel lager

Programmacoördinator bij podium Asteriks en muzikant Wytse Dijkstra vindt dit soort bijeenkomsten heel waardevol. Van de vorige bijeenkomst in februari staan een aantal initiatieven nu ook in het nieuwe programmaboek. Dijkstra staat erg achter het programma dat er nu ligt, maar zet wel vraagtekens bij het beleid van gemeenten en provincie. Want er is niet veel geld meer beschikbaar voor cultuur. "Hoe moeten wij nu verder? We hebben een mooi programma en ik hoop dat de politiek daar nu ook in meegaat."