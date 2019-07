Geletruidrager Mike Teunissen aan de start van Profronde Surhuisterveen

De organisatie is verheugd dat ze Teunissen als eerste renner hebben vastgelegd voor de 38e profronde. Teunissen wist niet alleen in de eerste etappe de overwinning te pakken, maar kwam met zijn ploeg in de ploegentijdrit in de tweede etappe ook als eerste over de finish. In de derde etappe raakte hij zijn gele trui kwijt aan de Fransman Julian Alaphilippe.

De Profronde van Surhuisterveen wordt verreden op 30 juli en begint om 19.00 uur in het centrum van Surhuisterveen.