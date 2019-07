Familie Van Seggeren kan zaak nog niet afsluiten, nu weduwe in hoger beroep gaat

De wreedheid waarmee Tjeerd om het leven is gebracht, is met geen pen te beschrijven, zo staat te lezen in de schriftelijke reactie van de familie op het vonnis van de rechtbank dat donderdag werd uitgesproken.

In de persverklaring laat de familie het weten dat: "De pijn, verdriet en onmacht bij de nabestaanden blijft; het niet weten hoe de laatste momenten van Tjeerd zijn leven er uit hebben gezien. Hoewel de straf die is opgelegd aan de verdachte in de gegeven omstandigheden in juridisch opzicht een passende straf is, heeft voor de familie te gelden dat geen enkele straf een passende strafmaat is die recht doet aan de dood en het verlies van Tjeerd, zoon, broer en vader van zijn geliefden."