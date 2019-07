Bouw Pathé-bioscoop gaat na lange vertraging weer door

Eerder werd er door de algemeen directeur van de bioscoopketen nog gezegd dat er in mei zou worden begonnen met de bouw. Dat was toen niet het geval. Ook in juni was er nog steeds geen schep de grond in gegaan. Toch zei in woordvoerder van het bedrijf toen dat er, met een kleine vertraging, was begonnen met de bouw. Er stonden op dat moment al maandenlang hekken om het bouwterrein, zonder dat er activiteit was.

Aan het Ruiterskwartier zijn ze blij dat er nu eindelijk wat gebeurt op de bouwplaats: "We zijn superblij dat ze begonnen zijn. Voor ons als overbuurman is het top om Pathé als buurman te krijgen. Dan kunnen wij overdag ook eerder en meer open," zegt Ton Eijer van café Scooters dat tegenover de locatie is gevestigd.