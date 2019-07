Knitted knockers: gebreide prothese na borstoperatie

Het initiatief is in Noord-Holland begonnen door een paar vrouwen. Het liep zo goed dat ze er een stichting van maakten, zodat ook donaties verantwoord zijn. Een paar jaar geleden is het initiatief in Fryslân begonnen. Iedere regio heeft een coördinator die in de regio dingen regelt en in Fryslân is dat Dora van Dijk uit Burgum. Zij moet zelf ook twee borsten missen.

Gratis

Als mensen goed hersteld zijn, kunnen ze een borstprothese van siliconen kopen, vertelt Van Dijk. Dat zit in het basispakket, maar dan ben je wel het eigen risico kwijt en bovendien moet je er twee jaar mee doen. Als je in de tussentijd nog een andere wilt hebben om te zwemmen of te sproten, moet je het zelf betalen. De gebreide protheses zijn gratis te verkrijgen bij stichting Breiboezem.

Genoeg breisters

Van Dijk houdt workshops waar breisters leren hoe het moet. Bij de stichting hechten ze aan vakmanschap. Het moet er mooi en schoon uitzien, want het is wel intiem. Van Dijk heeft momenteel genoeg breisters, een vaste ploeg die ze kan inzetten wanneer het noodzakelijk is. Verder heeft ze altijd van alle maten meerdere exemplaren op voorraad.

Deelprotheses

Er zijn ook deelprotheses voor vrouwen die een borstbesparende operatie gehad hebben. Dat vraagt wel meer maatwerk, zegt Dora van Dijk tot besluit.