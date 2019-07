Iedere drie jaar een mini-culturele hoofdstad; eerste in 2022

Klimaat

Sjoerd Bootsma en zakelijk leider Lieuwe Krol presenteren donderdag het programma waarmee een gevolg wordt gegeven op culturele hoofdstad. Zo komt er in 2020 weer een 'Elfwegentocht'. Maar dan niet alleen in Fryslân, maar ook in Groningen en Drenthe. Er komt in 2020 ook een vervolg op Finestra Aperta: Sula Strada. En de makers van Lost in the Greenhouse komen met Het verdriet van de Zuiderzee. In hetzelfde jaar komt er een Waddenopera in Paesens Moddergat.

Het culturele hoofdstadjaar in 2018 stond met name in het teken van Iepen Mienskip. Nu zijn het drie nieuwe pijlers: mienskip, landschap en erfgoed. Klimaat en duurzaamheid nemen een belangrijke plaats in. Het artistieke thema van de komende drie jaar is 'op de bodem van de zee' en de drie jaar daar weer na 'European Green Capital'. Zo'n drie jarige periode wordt afgesloten met een mini culturele hoofdstad.

"Culturele projecten speelden zich in 2018 vaak af op een locatie, vanuit de verhalen en het erfgoed van de plek, samen met de mensen die daar wonen, en dan kijkend naar de toekomst. Dit is heel erg een Friese signatuur van kunst en cultuur maken, waar we internationaal mee zijn opgevallen. Daar gaan we absoluut mee door", vertelt Bootsma.