Van Ponto-Kaspische grondels tot brasems, het water in Fryslân is schoner

Het onderzoek werd onder andere gedaan in de Dokkumer Ee, het Bergumermeer, de Grote Wielen en de meren in het zuidwesten van de provincie. Daarbij werden ook soorten gevonden die op de zogenaamde Rode Lijst staan. Dat zijn vissen die uit ons land dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen. Van deze lijst werden in Fryslân de alver, de rivierdonderpad, de spiering en de houting aangetroffen.

Roofblei en Ponto-Kaspische grondels

Bij de telling werd veel brasem aangetroffen, maar er zwommen ook exotische vissoorten in het Friese water. Dat zijn vissen die eigenlijk niet in onze provincie thuishoren, en de inheemse soorten verdringen. Exoten zijn daarom een bedreiging voor de biodiversiteit. Het gaat dan met name om de Ponto-Kaspische grondels, maar ook de roofblei en de zonnebaars werden gevonden.

Volgens het Wetterskip is de grote diversiteit aan vissen en vissoorten te danken aan een verbetering van de waterkwaliteit in de afgelopen jaren. Ook meer opties voor vismigratie draagt bij aan een positief resultaat.