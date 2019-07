Precisieklus: drie grote tanks voor splinternieuw tankstation

Veenema is een echt familiebedrijf dat geworteld is in Sneek. De broers hebben bij de nieuwbouw bewust gekozen voor Sneker bedrijven om zo de lokale economie te steunen. Bouwkundig aannemer is Friso Bouw, grond- water- en wegenbouwer De Waard is de civiele aannemer en de technische installaties worden gemaakt door Otte.