Weduwe Tjeerd van Seggeren veroordeeld tot twintig jaar cel voor moord op haar man

In juli 2017 werd het lichaam van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren aangetroffen in een weiland bij De Westereen. In het anderhalf jaar dat volgde, werden meerdere scenario's doorgenomen, en werden meerdere verdachten aangehouden, en sommigen ook weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie had lange tijd mevrouw Van Seggeren op het oog als dader.

Er is bijna een maand de tijd genomen om tot een uitspraak te komen in deze zaak. Dat is langer dan normaal. Volgens het Openbaar Ministerie was haat het motief voor mevrouw Van Seggeren. De twee hadden relatieproblemen.